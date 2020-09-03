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Ассортимент косметических магазинов обеднел из-за обязательной маркировки

В сезон высоких продаж парфюмерно-косметическая розница рискует войти со значительно обедневшим ассортиментом товаров на полках. Об этом РБК рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии (производители «ПарфюмСтиль», «Арома Пром», «Химсинтез» и другие). По ее словам, многие производители, дистрибьюторы и розничные продавцы парфюмерии испытывают сложности из-за системы маркировки «Честный знак».

Одной из основных проблем в специализированных сетях стала приемка товара: в некоторых случаях ее сроки на распределительном центре растягиваются на несколько суток. Происходит это из-за того, что крупнейшие ретейлеры сейчас не обрабатывают поступающие товары по коду агрегации, то есть единому коду на транспортной упаковке (в которой, в свою очередь, содержатся товары с собственными кодами). Вместо этого парфюмерия - а это тысячи товаров - принимается и сканируется поштучно.

Причиной такой поштучной приемки Кузнецова называет нежелание получать штрафы из-за так называемой пересортицы - когда при поступлении товара выясняется, что произошло «задвоение» кодов: два товара из одной партии были промаркированы одним кодом и, значит, количество уникальных кодов, «зашитых» в агрегационный код, не совпадет.

Система маркировки предусматривает, что товар может быть промаркирован как производителем, так и дистрибьютором. Как считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), появление дублированных, двух одинаковых кодов может означать, что в товарной цепи кто-то попытался скопировать легальный код и нанести его на нелегальную продукцию. «Возможно, на промежуточном этапе в оптовом звене. К сожалению, экспертные оценки говорят о том, что уровень нелегальной продукции в парфюмерной отрасли довольно высок», - объясняет представитель оператора.

В Минпромторге известно о сложностях отрасли, однако в ведомстве считают, что причина проблемы - человеческий фактор, ошибки сотрудников, участников оборота, которые допускаются на этапе формирования транспортных упаковок и не связаны с функционалом системы маркировки. Тем не менее вопрос «принят во внимание», и пути решения проблемы прорабатываются вместе с оператором системы.