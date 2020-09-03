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Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО

Модельное агентство устроило развратную коронавирусную вечеринку в Москве. Закрытое мероприятие началось в 23:00, как раз в то время, с которого ночная жизнь в столице запрещена. РЕН ТВ опубликовал эксклюзивные кадры с элитной вечеринки.

За вход на вечеринку с обнаженными официантками мужчинам пришлось заплатить по 5 тысяч рублей, но и это не гарантировало участие. Главным препятствием оказался фейсконтроль, отбиравший участников по принципу «успешности», уточняет телеканал.

Взамен на строгие правила прохода любителям закрытых тусовок предлагались бассейн, джакузи и хамам, а также три интим-комнаты для уединения. Все это расположилось в шикарных апартаментах на 400 кв. метров. Гостей мероприятия обслуживали официантки в купальниках.

По всем канонам COVID-вечеринок никто из участников мероприятия не соблюдал дистанцию, а, скорее, наоборот, старался держаться поближе друг к другу. Ведь участникам мероприятия пообещали, что никто из гостей «не останется одиноким».

«Эта ночь будет пронизана децибелами музыки, литрами элитного алкоголя, приятными и открытыми знакомствами», - заявляли организаторы.

Что примечательно, лишь одна девушка на вечеринке оказалась в маске. Однако, по ее же словам, надела она ее для того, чтобы остаться инкогнито.