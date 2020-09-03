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Не путать рецидив с повторным заражением коронавирусом призвали в Роспотребнадзоре

Факт повторного заражения коронавирусом, а не рецидива подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов. Доказательством повторного инфицирования являются различия между первым и вторым штаммами в вирусных геномах, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», - отметил эксперт.

По его словам, основными факторами развития реинфекции являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем, то есть наличие иммунодефицита, а также количество вируса, попавшего в организм.

Эксперт уточнил, что в организме вырабатываются антитела различных классов при заражении коронавирусом, их наличие позволяет установить факт инфицирования. При этом можно выявить иммуноглобулины G (IgG), свидетельствующие о формировании стойкого иммунного ответа к различным белкам вируса.

«Но наличие антител (даже в высоких титрах) не всегда означает наличие иммунитета. Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции (но не наличия иммунной защиты). Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела - IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее к его рецептор-связывающему домену (RBD). Лабораторные тесты по определению IgG к S-белку сегодня вполне доступны, именно они позволяют судить о наличии защитного иммунитета», - рассказал Михаил Лебедев.