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На спекулятивное поведение фармкомпаний в условиях пандемии указали в ФАС

В условиях распространения коронавирусной инфекции ФАС отмечает рост случаев антиконкурентных практик и спекулятивного поведения у фармпроизводителей и дистрибьюторов. В первом полугодии количество дел по картелям на фармрынке выросло на 8–9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наше картельное управление проанализировало статистику, и оказалось, что в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года количество дел, которые на фармацевтических рынках возбуждаются по картелям, увеличилось, может, и незначительно – на 8–9%, но рост есть. И наибольшее количество нарушений связано как раз с недобросовестным поведением на рынке средств индивидуальной защиты», - сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов в интервью ТАСС.

По его словам, антимонопольщики столкнулись с фактами недобросовестной конкуренции, когда реклама вводит в заблуждение относительно «чудодейственных свойств тех или иных препаратов, которые вылечат все болезни и полностью защитят вас от любой вирусной инфекции, включая COVID-19». В этих случаях антимонопольная служба использует «механизмы мягкого права – предупреждения и предостережения».

Еще одна тенденция, которая начала проявляться несколько лет назад, – это процесс слияний и поглощений на фармацевтическом рынке. В 2019 году общий объем инвестиций в слияния и поглощения в медико-биологической отрасли составил более 350 млрд долл., рассказал Цыганов. Происходят крупные слияния фармгигантов, которые стремятся еще более усилить свое положение на рынке. Это создает риск нарушения правил конкуренции, злоупотреблений и сговоров компаний, считает представитель ФАС.

«Мы сталкиваемся с проявлениями такой тенденции, как хищнические поглощения – killer acquisitions, как они называются у наших коллег за рубежом, когда приобретение компании делается для того, чтобы не пустить ее на рынок как самостоятельного игрока: будь то патентные пулы или просто приобретение тех результатов интеллектуального труда, научных исследований, которые проводились более мелкими игроками рынка», – заявил Цыганов.