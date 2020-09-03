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ОНФ: В четверти российских регионов можно недорого купить справку об отсутствии коронавируса

В четверти регионов России можно за деньги приобрести справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Это выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ходе мониторинга, сообщает РБК.

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», - говорится в официальном сообщении ОНФ.

Справки в основном приобретают лица, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, добавили в ОНФ.

«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или «Почтой России», - сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. Он также добавил, что за поддельные справки просят от 1,5 тыс. руб. «без подтверждения в медицинской организации» и 2 тыс. руб. «с подтверждением». Срок изготовления составляет четыре дня.

О том, что в интернете продаются поддельные тесты на коронавирус и поддельные справки об отсутствии вируса, стало известно еще в сентябре. Мошенники за 2,5 тыс. руб. обещали выдать официальный документ с QR-кодом и внести данные о тестировании в базу «Гемотеста». В результате «Гемотест» с 2 декабря начал выдавать новый формат справок, в который теперь добавили паспортные данные пациента и метод исследования.