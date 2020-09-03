В России и мире

В Минздраве назвали недопустимым применение антибиотиков для профилактики коронавируса

Использование антибиотиков для профилактики коронавирусной инфекции недопустимо, их можно назначать только при бактериальных осложнениях нового заболевания, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции», - цитирует эксперта ТАСС.

ОН напомнил, что самостоятельное и бесконтрольное применение антибиотиков опасно не только возможностью появления устойчивости к ним у микроорганизмов, но и побочными реакциями.

«Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться от сравнительно нетяжелых (аллергическая сыпь, нарушение стула и прочие) до угрожающих жизни (например, анафилактический шок)», - предупредил Сергей Авдеев.

Он подчеркнул, что одним из частых побочных эффектов становится диарея, которая может приобрести тяжелый характер и привести к воспалительным изменениям в кишечнике. Такой форме больше других подвержены пожилые пациенты, получавшие антибиотики широкого спектра, отметил он.

В Минздраве неоднократно предупреждали об опасности применения антибиотиков при вирусных заболеваниях, а во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бесконтрольный прием таких препаратов, как и противовирусных, может привести к новой пандемии из-за появления устойчивых к такой терапии микроорганизмов.