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В России и мире

Выявлена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

05.12.2020 19:46|ПсковКомментариев: 0

Ученые выявили новую мутацию коронавируса - SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает РИА Новости.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии).

Выяснилось, что ряд мутаций затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Ученые отмечают, что некоторые из этих изменений широко распространены у инфицированных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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