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В России и мире

Почти каждый десятый россиянин планирует работать в новогодние каникулы

06.12.2020 10:20|ПсковКомментариев: 0

Почти каждый десятый заявил о планах работать в праздничные дни, следует из опроса, подготовленного холдингом «Ромир».

Согласно результатам, 61% опрошенных планируют провести праздники дома, 25% заявили, что поедут за город или в гости к родственникам и друзьям, 3% - в санаторий или дом отдыха, а 2% - в путешествие по России. За рубеж или на море (в пределах России) собрались всего по 1% ответивших. Работать в праздничные дни будет довольно большое количество россиян - об этом заявили 8% против 1% годом ранее, пишет ТАСС.

При этом оставаться дома в первые дни 2020 года собирались 66% россиян, на дачу или в гости к друзьям и родственникам хотели отправиться 22% респондентов, работать планировали 1% опрошенных. Остальные же задумывали поездки по России или за границу.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года среди 1 500 россиян старше 18 лет.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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