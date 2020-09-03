В России и мире

Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в России

29 039 человек заразились коронавирусом в России за сутки – это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных 6 декабря данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум был зарегистрирован 5 декабря - 28 782 случая. В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек, пишет ТАСС.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,2%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан (по 0,6%), Республике Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Ямало-Ненецком АО, Оренбургской области и Республике Калмыкия (по 0,7%).

В настоящее время в России продолжает лечение от COVID-19 479 891 человек. Всего уже выздоровели 1 937 738 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент.