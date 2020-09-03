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Пандемия коронавируса в России отступит в конце 2021 года – эксперт

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце 2021 года. Такой прогноз дал главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 1».

«Ближе, наверное, к лету 2021 года какое-то ослабление, - отметил он. - Ну, я так думаю. Потому что, если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом. Я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить».

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 66,5 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения, выздоровели 1 937 738 человек, умер 43 141.