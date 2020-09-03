В России и мире

Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России

В России фиксируют все больше «сверхраспространителей» коронавируса. Наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», - приводит его слова РИА Новости.

Такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих. Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно, пояснил эксперт.