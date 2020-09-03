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В России и мире

Более 600 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

06.12.2020 20:44|ПсковКомментариев: 0

605 211 человек в мире заразились коронавирусом за сутки, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 65 870 030 человек. За сутки скончались 10 264 пациента, всего - 1 523 583.

Более 50% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (308 218), на втором месте - регион Европы (203 298), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 679), пишет ТАСС.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 191 298. Далее следуют Индия (9 644 222), Бразилия (6 533 968), Россия (2 460 770), Франция (2 241 830), Италия (1 709 991), Великобритания (1 705 975), Испания (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбия (1 352 607), Германия (1 171 322) и Мексика (1 156 770).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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