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ВОЗ предупредила об опасности зимнего отдыха во время пандемии

В преддверии горнолыжного сезона в ЕС разгорелся спор. Австрия и Швейцария в попытке спасти туристическую отрасль решили накануне католического Рождестве запустить подъемники на склонах, пусть и с некоторыми ограничениями для гостей. Франция, Германия и Италия выступили категорически против такой идеи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тем временем предупредила о том, какие риски могут ждать туристов в горах во время пандемии, пишет газета «Известия».

«Отдыхающие вряд ли заразятся, катаясь по склонам, проблемы могут возникнуть из-за скопления людей в транспорте и отелях. Мы не можем советовать отменить лыжный сезон странам, но рекомендуем учесть все сквозные риски, связанные с этой деятельностью», - подчеркнули представители организации.

Директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага, соблюдать все необходимые меры, когда город с населением в 1 тысячу человек пополнят еще 10 тысяч, будет «очень сложно». В нынешней эпидемиологической ситуации Италия, по его мнению, слишком рискует, если откроет курорты. Но также рискует потерять последний шанс и туротрасль.

По оценке министра финансов Австрии Гернота Блюмеля, простой обойдется местным курортам в €2,4 млрд.