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Ученые спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России

Пик пандемии коронавируса в России прогнозируется на 21-22 декабря В этих числах, согласно прогнозной модели ученых Санкт-Петербургского госуниверситета, число болеющих новым коронавирусом может составить от 514 до 517 тысяч человек. 6 декабря этот показатель находился на отметке 479,8 тысячи.

«В апреле-мае еще не было статистики о динамике нового вируса, тогда как для уже известных ранее человечеству вирусов такая статистика есть», - отметил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Он пояснил, что имевшийся в тот период класс моделей для прогнозирования динамики эпидемий не годился, поэтому пришлось разработать новый подход и новую модель, пишет газета «Известия».

«Ее особенность в том, что для прогнозирования эволюции эпидемии в России она использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше», - рассказал Виктор Захаров.

Наладив работу новой модели для России в целом, ученые стали еженедельно обновлять прогнозы для Петербурга и Москвы. В Москве они ожидают пика заболеваемости 10–12 декабря, в Санкт-Петербурге - 16-го.