В России и мире

Говядина в России бьет ценовые рекорды

На сегодняшний день 1 кг говядины стоит в 3,6 раза дороже курицы - цены на говядину установили новый рекорд. За девять месяцев 2020 года они выросли на 17,5%, пишет РБК.

В России половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, количество которых сокращается. Крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости более длинные: 10-12 лет для проекта с нуля.

Производители уверяют, что разведение коров станет рентабельным, только если цены вырастут хотя бы на 15%. Этому может способствовать отмена тарифных квот для импортеров.

Однако мясо может подорожать и после отмены таможенных квот для импорта говядины по льготной ставке 15% вместо 50%. Сейчас в правительстве разрабатывают такое решение, считая, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение.