В России и мире

Эксперты указали на проблемы при доставке вакцины от коронавируса

С 7 декабря в России началась массовая вакцинация, однако транспортировка миллионов доз препарата может столкнуться с проблемами, сообщает РБК со ссылкой на экспертов из сфер логистики и здравоохранения.

Ключевой проблемой станет сохранение температурного режима: повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженную» партию вакцины придется выкидывать.

Представители властей различных регионов рассказали изданию, что условия транспортировки продуманы уже давно.

Векторная вакцина «Спутник V» существует в двух видах: в замороженном виде с температурой хранения не выше минус 18 градусов Цельсия и лиофилизированном виде (порошок) с температурой хранения от плюс двух до плюс восьми градусов.

Вакцину центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» можно хранить при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов.

Для сравнения: американская вакцина Moderna и препарат, разработанный Pfizer и BioNTech, требуют гораздо более низких температур хранения - минус 70-80 градусов Цельсия.