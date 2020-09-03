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Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии

В Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь, сообщает РИА Новости.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Возможно, причину помогут обнаружить результаты бактериологического посева.

По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.

Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Элуру посетит и главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и встретится с местными чиновниками.