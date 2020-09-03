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В России могут вернуть ограничения на передвижения между регионами и внутри них

Из-за пандемии коронавируса в России могут рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения на передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции, отметил глава Минздрава.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции», - подчеркнул Михаил Мурашко.

По его словам, возможен также запрет на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей, особенно там, где возможна гипервентиляция легких, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. «Все это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать», - указал министр.

Отметим также, что в большинстве регионов на массовые гуляния и празднования уже введены ограничения.

Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки выявлено 29 039 случаев коронавируса в 85 российских регионах, полностью выздоровели 21 342 человека.