В России и мире

Ограничений в передвижении между регионами не будет

Министерство здравоохранения России не предлагало вводить ограничения на передвижение граждан между регионами, заявил помощник министра Алексей Кузнецов. По его словам, фраза об этом была вырвана из контекста, пишет «Коммерсантъ».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что «вторая волна показывает нам, что возникающие внутри страны очаги в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции».

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«Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», - говорится в комментарии Алексея Кузнецова на сайте Минздрава.

В России за последние сутки выявили 28 142 заразившихся коронавирусом. Накануне было зарегистрировано рекордное число зараженных - 29 039. Общее число заболевших достигло 2 488 912. Умерли за сутки 456 человек, всего - 43 597. Выздоровели 18 850 человек, за все время - 1 956 588.