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В Кремле ответили на разгромную критику программы импортозамещения

Программа по замещению импортных продуктов в России показала себя успешной, за счет собственного производства удалось заместить большую часть наиболее важных товаров. Такое мнение выразил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты НРВ заявили, что Россия не смогла заменить поставки основных категорией импортных продуктов за счет внутреннего производства в рамках целевых показателей стратегии импортозамещения.

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Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такими данными, Песков заявил: «Нет, программа успешна». По его словам, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, «очевидно, что очень большие успехи достигнуты», считает представитель Кремля.

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян, - подчеркнул Песков. - Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, какой-то импорт, безусловно, происходит, он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продукции специально не стояло».

По словам пресс-секретаря российского лидера, «нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов».

В ответ на вопрос, наносят ли россиянам ущерб существующие ограничения, представитель Кремля отметил: «Любой запрет на поставки, конечно, не в интересах граждан».

При этом Песков напомнил, что «не Россия была инициатором этой ситуации». «Это наш вынужденный ответ на те противоречащие международным положениям и ничем не обоснованные санкции, точнее, рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны, - указал он. - Это зеркальная мера».

Напомним, в августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в РФ ряда товаров из стран Евросоюза (ЕС). Тогда объем продуктов планировалось заместить согласно стратегии импортозамещения, принятой в 2012 году и рассчитанной до 2020 года.