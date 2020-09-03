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Шесть детей оказались в реанимации после купания в бассейне

Из-за превышения концентрации хлора в бассейне 30 человек почувствовали себя плохо, 20 потребовалась госпитализация, причем 18 из них - дети. Шестеро несовершеннолетних сейчас находятся в реанимации, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в бассейне «Динамо» в Астрахани, сообщил представитель регионального МЧС.

Все дети находятся в областной клинической больнице имени Силищевой, взрослые - в городской клинике имени Кирова. Их жизни ничего не угрожает, уверяют медики.

На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование массового отравления в астраханском бассейне, сообщается на сайте СК РФ.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Астраханской области доложить о ходе расследования уголовного дела.

По предварительным данным, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, превысив концентрацию хлора в 25 раз. Учреждение закроют до конца года.

Отметим, что отравление хлором может привести в том числе и к смерти от остановки дыхания, при легкой форме отравления дело обходится несколькими днями кашля и першения в горле.