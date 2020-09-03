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В России и мире

Россия начала испытывать китайскую вакцину от коронавируса

07.12.2020 18:07|ПсковКомментариев: 1

Международное исследование вакцины AD5-nCOV китайской фармкомпании CanSino Biologics против COVID-19 началось в России. Испытания вакцины в России в партнерстве с китайской компанией организует и проводит российский производитель вакцин и других биопрепаратов компания «Петровакс». Для участия в международных испытаниях потребовалось получить разрешение Минздрава РФ, пишет «Российская газета».

Ранее российский производитель заключил с китайским партнером соглашение о локализации производства вакцины AD5-nCOV (будущее торговое наименование «Ковиденция») на территории России при условии получения положительного результата по завершении клинических исследований.

Тестирование проводится в соответствии с международными требованиями: многоцентровое, рандомизированное плацебо-контролируемое, исследуется эффективность и иммуногенность вакцины.

«Первые группы добровольцев-участников международного этапа клинических исследований вакцины-кандидата Ad5-nCov против вируса SARS-CoV-2 успешно провакцинированы. Добровольцы чувствуют себя хорошо, ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений», - сообщили организаторы тестирования.

В испытаниях примут участие более 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. В рамках исследования планируется привлечь 8 тысяч российских добровольцев. Результаты будут проанализированы международной группой ученых. Промежуточные данные будут обнародованы до конца года.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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