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Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать жить в Крым. Обращение она опубликовала в Instagram, передает РИА Новости.

Ранее миллиардер заявил, что намерен переехать из Калифорнии в Техас.

«Хочу предложить господину Маску лучший вариант - переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», - написала Поклонская. По ее мнению, так у предпринимателя появится возможность показать на деле, способен ли он решать «земные, а не межгалактические задачи», которые стоят перед Крымом из-за Украины, лишившей население полуострова доступа к пресной воде.

«Как тебе такое, Илон Маск?» - заключила Поклонская.

Крым испытывает трудности с водоснабжением из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на это выделят около 50 миллиардов рублей.

Вопрос водоснабжения в Крыму решается за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за засухи. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и близлежащие прибрежные поселки на Южном берегу, Ялте, Белогорске и Евпатории.