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Незаконно добытую древесину разрешат уничтожать

Министерство финансов России подготовило законопроекты «О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ», согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожению, пишет газета «Известия».

«Согласно частям 2 и 3 статьи 26.6 КоАП вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых оно находится, обязаны принять меры по обеспечению их до разрешения дела по существу, а также по окончании рассмотрения дела. При этом хранение древесины как вещественных доказательств требует наличия не только площадей, обслуживание которых влечет финансовые затраты, но и обеспечения специальных условий хранения», - говорится в пояснительных документах.

Масштаб проблемы Минфин подтверждает статистикой Федеральной таможенной службы России, МВД и Рослесхоза. В прошлом году было возбуждено 5709 дел об административных правонарушениях, предметами правонарушений по которым являлись древесина и изделия из нее на сумму свыше 3 млрд рублей.