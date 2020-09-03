В России и мире

Клинические рекомендации по применению телемедицины разрабатывают в России

В России приступили к разработке клинических рекомендаций по применению цифровой медицины - в конце ноября была создана рабочая группа, куда вошел главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и другие специалисты.

Сейчас телемедицинские сервисы не включены в стандартные клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому чрезвычайно трудно добиться от территориальных ФОМС их оплаты, сказал «Известиям» гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман.

«Экспертная группа подготовит типовые предложения по включению технологий дистанционного мониторинга и ведения пациентов во все основные клинические рекомендации. Сейчас как раз благоприятный момент для этого - ведь в течение 2021 года должна быть завершена доработка по большинству из них», - сообщил эксперт.

В марте 2021-го документ планируют направить в Минздрав. Предписания позволят включить IT-технологии в стандарты лечения.