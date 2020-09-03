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Роспотребнадзор: Прививку от гриппа в России сделал каждый второй

Прививку от гриппа в этом сезоне сделали 49,9% населения России, плюс есть еще неделя для защиты - вакцинация продлена до 15 декабря. На сегодняшний день случаев гриппа в стране пока мало, эпидпорог не превышен ни в одном регионе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболевших острыми респираторными инфекциями при этом в стране немало, утверждают в ведомстве, эпидпороги превышены в 42 регионах. К счастью, это проявляют себя неопасные «простудные» аденовирусы, РС-вирусы, а также парагрипп, уточняют в надзорной службе. Специалисты уверены, что от гриппа в этом сезоне нужно привиться обязательно, тем более что вакцинация пока еще продолжается во всех регионах.

На прошлой неделе главный оператор исполнения нацкалендаря прививок «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» сообщил о досрочном завершении централизованных поставок противогриппозных вакцин в регионы. В нынешнем эпидсезоне поставлена задача охватить вакцинацией от гриппа до 60% населения и 75% из групп риска - таким образом в минздраве надеются избежать ухудшения эпидситуации при одновременном распространении двух инфекций - гриппа и COVID-19.

«Нынешней зимой Россия, как и другие страны, может столкнуться с циркуляцией сразу двух вирусов респираторной природы - гриппа и COVID-19. Но если в большинстве государств ЕС либо вовсе не было бесплатной вакцинации против гриппа, либо она была доступна только людям из групп риска, то россияне имели возможность сделать прививку бесплатно по полису ОМС, - прокомментировал исполнительный директор »Ростеха« Олег Евтушенко. - С августа по начало декабря мы передали в медучреждения 75,6 млн доз противогриппозных вакцин, из них 19 млн доз для детей, а также обеспечили поставки не менее 4,5 млн вакцин по дополнительным заказам».