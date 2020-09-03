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Появились первые версии происхождения неизвестного массового заболевания в Индии

Содержание тяжелых металлов могло стать причиной неизвестного заболевания в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, пишут «Известия» со ссылкой на местные издания.

Предварительные выводы экспертов из Всеиндийского института медицинских исследований (AIIMS) указывают на наличие свинца и никеля в крови пациентов, которые испытывали головные боли и боли в спине, а также страдали от судорог и рвоты. Кроме того, специалисты обнаружили пестициды в образцах питьевой воды и молока.

Власти уточнили, что экспертам еще предстоит провести дополнительные исследования - они представят результаты в ближайшее время.

Причиной заболевания могли стать хлорорганические вещества, которые используют в больших масштабах для борьбы с комарами - разносчиками малярии и лихорадки. Эту гипотезу поддержал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, местные жители пили воду, в которую могли попасть пестициды, распыленные с воздуха.

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Напомним, о неизвестном заболевании в этом штате стало известно 7 декабря. На сегодняшний день сообщается о 556 заболевших с одинаковыми симптомами - головными болями, болями в спине, судорогами, тошнотой, рвотой. Также они сообщали о потере сознания после приступов тошноты.

98 пациентов все еще находятся в больнице, проходя обследование. 458 человек были выписаны. Один человек умер. Среди пациентов было более 45 детей в возрасте до 12 лет.