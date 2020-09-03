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Путин подписал закон о федеральном бюджете

08.12.2020 21:30|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сообщает Интерфакс.

Дефицит бюджета в 2021 году запланирован в размере 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022 году - 1,250 трлн рублей (1% ВВП); в 2023 году - 1,412 трлн рублей (1,1% ВВП). Доходы бюджета составят в 2021 году 18,77 трлн рублей, в 2022 году - 20,64 трлн рублей, в 2023 году - 22,26 трлн рублей; расходы - 21,52 трлн рублей, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей соответственно.

Основной источник погашения дефицита бюджета - государственные заимствования: в 2021 году - 2,938 трлн рублей (рост в 1,7 раза к ранее заложенному уровню), в 2022 году - 2,099 трлн рублей (рост на 12,4%), в 2023 году - 2,388 трлн рублей.

Уровень инфляции оценивается: в 2021 году - 3,7%; в 2022 году - 4%; в 2023 году - 4%.

Бюджет сверстан из прогнозов цены на нефть марки Urals в 2021 году в размере $45,3 за баррель; в 2022 г. - $46,6 за баррель; в 2023 г. - $47,5 за баррель. Предполагается, что ограничения ОПЕК + будут полностью сняты в мае 2022 г.

В документе прописываются основные источники роста доходов. Во-первых, в правительстве рассчитывают на улучшение поступлений доходов от нефти и газа. По нефтегазовым доходам прогнозируется рост по отношению к ВВП с 4,8% в 2020 году до 5,6% ВВП к 2023 году.

«На фоне постепенного повышения цен на нефть и ожидаемого роста объемов добычи углеводородного сырья со второго полугодия 2022 г. (после выполнения обязательств по их снижению в рамках соглашения ОПЕК+), а также с учетом изменения налогового законодательства в части налогообложения нефтегазового сектора, что приведет к росту доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 28,7% в 2020 г. до 33,6% в 2023 г.», - говорится в документе.

Во-вторых, в правительстве рассчитывают на поступление дополнительных доходов за счет модификации параметров режима НДД, отмены ряда льгот в нефтянке, повышения НДПИ для металлургов и производителей удобрений, повышение акциза на табачную продукцию, введения НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам, введения прогрессивного НДФЛ, изменения законодательства в части налога на прибыль организаций за счет внесения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения.

С учетом поправок ко второму чтению расходы на национальную экономику в 2021 году составят 3 трлн 140,4 млрд рублей; в 2022 году - 2 трлн 885,9 млрд рублей; в 2023 году - 3 трлн 38,7 млрд рублей.

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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