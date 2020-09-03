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Расходы россиян на новогодние елки снизились на 10%

В этом году расходы россиян на искусственные ели снизились в среднем на 10% в сравнении с показателями 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В ходе исследования аналитики проанализировали данные о покупках россиян с 1 по 7 декабря и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Они выяснили, что средний чек на купленные в этом году искусственные елки упал на 10% и составил 2,2 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

Помимо этого, в этом сезоне российские покупатели стали покупать искусственные елки на 5% реже.

Также аналитики отмечают увеличения спроса на новогодние украшения. Средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки - на 34%.