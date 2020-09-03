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Названы два вероятных сценария пандемии в январе

Два сценария развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции возможны в январе, и они зависят от соблюдения населением мер профилактики. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», - сказал Александр Горелов, отвечая на вопрос журналистов о вероятности подъема заболеваемости после новогодних каникул.

Он уточнил, что ради собственной безопасности праздники следует провести по возможности дома, пишет РИА Новости. По его словам, следует избегать больших компаний и массовых мероприятий, также необходимо воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно инфицирование, а также от поездок общественным транспортом.

Александр Горелов также напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.