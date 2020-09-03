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Границы некоторых стран могут закрыть для российских туристов до сентября

Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года. Такое мнение озвучил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других страны предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», - сказал он, уточнив, что речь идет преимущественно о европейских направлениях.

Андрей Игнатьев отметил также, что многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году. «Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими», - считает Игнатьев.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.