Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Как минимум, варварство
Квартирный вопрос
новое городское кафе
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
бизнес с душком
спастись от огня
 
 
 
ещё В России и мире 03.09.2020 10:160 Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и Мальдивами 09.12.2020 14:191 Границы некоторых стран могут закрыть для российских туристов до сентября 09.12.2020 08:120 Названы два вероятных сценария пандемии в январе 09.12.2020 07:080 Расходы россиян на новогодние елки снизились на 10% 08.12.2020 21:300 Путин подписал закон о федеральном бюджете 08.12.2020 20:381 Появились первые версии происхождения неизвестного массового заболевания в Индии
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Границы некоторых стран могут закрыть для российских туристов до сентября

09.12.2020 14:19|ПсковКомментариев: 1

Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года. Такое мнение озвучил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других страны предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», - сказал он, уточнив, что речь идет преимущественно о европейских направлениях.

Андрей Игнатьев отметил также, что многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году. «Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими», - считает Игнатьев.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.

Теги: #евросоюз #РФ #граница #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 325 человек
09.12.2020, 14:500 Госдума усилила гарантии для экс-президентов 09.12.2020, 14:490 Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил - 2 09.12.2020, 14:410 Новгородские поисковики провели разведку на месте расстрела мирных жителей под Псковом 09.12.2020, 14:360 «Собственной персоной» Юрий Сорокин. ВИДЕО
09.12.2020, 14:310 Псковские тепловые сети устранили ночью утечку на улице Леона Поземского 09.12.2020, 14:210 В псковской деревне Родина решили проблему с горячей водой 09.12.2020, 14:191 Границы некоторых стран могут закрыть для российских туристов до сентября 09.12.2020, 13:581 Новое требование кабмина может привести к массовому закрытию автостанций в Псковской области - эксперт
09.12.2020, 13:480 Псковского угонщика остановили выстрелы ленинградских полицейских 09.12.2020, 13:420 Псковский район объявит торги на приобретение муниципальных катеров 09.12.2020, 13:260 В Псковской области названы победители регионального этапа всероссийской олимпиады «Софиум» 09.12.2020, 13:220 Ремонтом дороги и моста через реку Еглинку займутся в Гдовском районе
09.12.2020, 13:150 Святослав Колинко: Талабские острова чувствуют движение навстречу со стороны регоператора ТКО 09.12.2020, 13:150 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 09.12.2020, 13:100 Главную новогоднюю ель Пскова обещают включить к концу недели 09.12.2020, 13:090 Магазин сети «Бизон» открылся на Рижском проспекте
09.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным 09.12.2020, 12:560 Повторные показы фильма о буднях древнего монастыря состоятся в Печорах 09.12.2020, 12:480 Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелек Pay 09.12.2020, 12:410 Госдума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения
09.12.2020, 12:360 Миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар» 09.12.2020, 12:272 Антон Минаков призвал сохранить затраты на здравоохранение 09.12.2020, 12:230 Серию бесплатных мастер-классов проведут известные деятели культуры Псковской области 09.12.2020, 12:120 Председатель общественной организации инвалидов Пскова: Работаем, несмотря на проблемы
09.12.2020, 12:041 Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании предложил увеличить сумму на приобретение жилья медикам 09.12.2020, 11:490 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о бюджете и поддержке бизнеса 09.12.2020, 11:353 В Пскове началась установка главной новогодней ели 09.12.2020, 11:332 Гдович попался на краже виски и тушенки
09.12.2020, 11:246 В Псковской области уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника 09.12.2020, 11:220 Святослав Колинко ответит на вопросы о развитии сферы ЖКХ Псковского района в программе «Беседка» 09.12.2020, 11:190 Почти 30 тысяч жителей Псковской области привито от гриппа за неделю 09.12.2020, 11:124 Устанавливается виновник столкновения пассажирского автобуса и «Мерседеса» в Пскове
09.12.2020, 11:060 В Роспотребнадзоре рассказали о двух сценариях развития ситуации с COVID 09.12.2020, 10:580 «Тойота» и опора с дорожными знаками пострадали в ДТП на дамбе в Пскове. ФОТО 09.12.2020, 10:510 Наталья Тудакова предложила размещать в СМИ рекламу о профилактике хронических заболеваний 09.12.2020, 10:460 Псковские пограничники завели дело на белоруса-организатора незаконного въезда иностранцев в РФ
09.12.2020, 10:350 На подключение Куньи к газопроводу в 2021 году направят 7,5 млн рублей 09.12.2020, 10:340 Порховский предприниматель нарушил закон о вывозе мусора 09.12.2020, 10:280 Тотальный тест «Доступная среда» продлен до 13 декабря 09.12.2020, 10:220 «Супер фитнес» дарит скидки к Новому году
09.12.2020, 10:100 Профаттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы прошла в Пскове 09.12.2020, 10:050 Псковские теплосети ведут «раскопки» на улице Школьной 09.12.2020, 09:591 Бутылку водки и мясные консервы украла из магазина жительница Гдова 09.12.2020, 09:430 Рекордное число жителей Псковской области написало онлайн тест по истории войны
09.12.2020, 09:340 Жительница Пушкинских Гор расплачивалась в магазинах чужой картой 09.12.2020, 09:240 МЧС проверит систему оповещения в Псковской области 09.12.2020, 09:130 Пскович продал в Интернете несуществующие автозапчасти на 60 тысяч рублей 09.12.2020, 09:060 Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии
09.12.2020, 08:560 В России появится отдельный сегмент «зеленой продукции» 09.12.2020, 08:433 80% россиян не хотят работать 31 декабря 09.12.2020, 08:321 Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции 09.12.2020, 08:201 Стало известно меню для праздничного стола больного COVID-19 в Новый год
09.12.2020, 08:120 Названы два вероятных сценария пандемии в январе 09.12.2020, 08:000 Спрос на зимние курорты России может вырасти на 15% 09.12.2020, 07:450 Число соискателей на работу Дедом Морозом выросло в три раза 09.12.2020, 07:310 Мораторий на взыскание неустойки за просроченные платежи в сфере ЖКХ могут продлить на 2021 год
09.12.2020, 07:191 Пандемия снизила доходность пенсионных накоплений 09.12.2020, 07:080 Расходы россиян на новогодние елки снизились на 10% 09.12.2020, 06:573 271 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки 08.12.2020, 23:070 Дети выбежали в Пскове на неокрепший лед реки Великой
08.12.2020, 22:396 Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана 08.12.2020, 22:243 Юлия Пересильд о работе с Дмитрием Месхиевым: Я года четыре потом в себя приходила 08.12.2020, 21:540 Юные псковские моделисты заняли призовые места в международном конкурсе 08.12.2020, 21:470 Интерактив: Черным-черно у школы №23 в Пскове
08.12.2020, 21:300 Путин подписал закон о федеральном бюджете 08.12.2020, 21:131 Жительница Печор успешно прошла кастинг «Битвы шефов» 08.12.2020, 20:592 Дистанционные мошенники украли свыше 1,2 млн рублей у трех доверчивых псковичей 08.12.2020, 20:461 Выставка предметов гимназии XIX века открылась в Пскове
08.12.2020, 20:381 Появились первые версии происхождения неизвестного массового заболевания в Индии 08.12.2020, 20:267 Псковский врач: Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью 08.12.2020, 20:142 Путин подписал закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР 08.12.2020, 20:005 Фотофакт: Пруд в Мирожском дендропарке превратился в лебединое озеро
08.12.2020, 19:480 Роспотребнадзор: Прививку от гриппа в России сделал каждый второй 08.12.2020, 19:341 Госархив Псковской области показал свой самый древний документ. ВИДЕО 08.12.2020, 19:224 Юрий Сорокин обеспечил безвозмездную поставку питьевой воды в инфекционную больницу 08.12.2020, 19:140 Псковичей приглашают принять участие в патриотическом онлайн-квизе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.