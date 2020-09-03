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Правительство одобрило законопроект МЧС об «оправданном риске»

Комиссия правительства России по законотворческой деятельности одобрила поправки МЧС в закон о спасательных службах России. В частности, в нем могут появиться определения «оправданного риска» и «крайней необходимости». А также запрет на привлечение к ответственности руководителей подразделений и рядовых спасателей в случае гибели граждан «в условиях оправданного риска и (или) в состоянии крайней необходимости».

До конца года законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет газета «Известия». Нововведение поможет спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности, считают в ведомстве.

Документ необходим для регламентации вопроса об ответственности руководителей спасательных служб, вынужденных принимать непростые решения и отправлять сотрудников на опасные задания в экстренных ситуациях, пояснил член правительственной комиссии по законотворческой деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«В случае гибели сотрудников действия руководителя спасательной операции подвергают детальному правовому разбору. Крайне важно, чтобы начальник во время чрезвычайных ситуаций не боялся брать ответственность на себя и своевременно принимать необходимые решения», - пояснил Владимир Груздев.

При этом принятие необоснованных решений ради выполнения поставленных задач любой ценой не считается правомерным, добавил юрист.