В России и мире

Большинству россиян отказали в упрощенном банкротстве

С 1 сентября по 8 декабря этого года в МФЦ обратились 5313 человек, желающих оформить внесудебное банкротство. Из них процедуру начали только по 1387 заявлениям. А 3926 обращений забраковали и вернули заявителям, рассказали в «Федресурсе» (ведет единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

В целом с момента запуска нового правового института избавления от долгов доля одобренных решений составила 26%, возвратов - 74%, пишет газета «Известия».

Отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства, объяснили в Минэкономразвития. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования. Пока больше всего заявлений приходит из Москвы и Санкт-Петербурга, добавили там.

В ведомстве подчеркнули, что изначально прогнозировали плавный рост числа граждан, которые воспользуются упрощенной процедурой банкротства. Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство - требует времени, пояснили в МЭР. Тем более, учитывая, что внесудебное банкротство - принципиально новый институт в РФ, то вполне естественно, что люди изучают его возможности, считают там.

К потенциальным банкротам, которые могут избавиться от долгов во внесудебном порядке, сейчас можно отнести 2,9 млн человек, у которых есть задолженность более 90 дней на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, сообщил генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович. Общая сумма таких обязательств с процентами составляет 595 млрд.