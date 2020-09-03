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Лошадь откусила нос петербуржцу

Лошадь откусила нос петербуржцу. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 10 декабря нетрезвый молодой человек на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского пристал к женщине на лошади, а после полез целоваться с животным, несмотря на предупреждение наездницы о том, что оно может укусить.

Но петербуржец решил рискнуть, в итоге лошадь откусила ему нос. Пострадавший был направлен в больницу.

«В полиции шутят, что парень еще легко отделался. Если бы подошел с тыла, то травмы от копыт были бы куда тяжелее косметического дефекта», - сообщает издание.

Издание приводит версию случившегося 25-летнего пострадавшего. Он в ночь на 10 декабря выпил, но не настолько, чтобы лезть целоваться к лошади. «Я вчера выпил, но целоваться к лошади я никогда бы не полез, потому что это опасно. Я хотел ее погладить. Покормил морковкой, которую мне дала наездница, а потом лошадь ко мне резко поворачивается и кусает!» — рассказал Василий.

«Если честно, я бы хотел себя защитить, но пока даже не знаю как. Я все еще нахожусь в шоке. Лошадь меня изуродовала», — с сожалением отметил пострадавший. По данным «Фонтанки», молодого человека благополучно прооперировали медики, нос пришит обратно. Врачи говорят, что есть все шансы на заживление.