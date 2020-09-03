В России и мире

Ингредиенты для селедки под шубой за год подорожали на 8%

В ноябре 2020 года все необходимые для салата селедка под шубой продукты стоили 571,9 рублей, что на 8% больше прошлогоднего результата. Об этом свидетельствуют последние актуальные данные Росстата по потребительским ценам. Речь о товарах, которые понадобятся для классического рецепта: яйца, картофель, лук репчатый, майонез, морковь, свекла и, конечно, селедка.

Аналогичная ситуация и с салатом оливье. Ингредиенты для тазика блюда на 12 персон суммарно подорожали на 7% - до 1,1 тысячи рублей. Для этого блюда люди обычно приобретают яйца, картофель, вареную колбасу, репчатый лук, майонез, морковь плюс консервированные огурцы и горошек, пишет газета «Известия».

Больше всего с прошлого года подорожали овощи. Картофель прибавил 29%, его стоимость на полке составила 26,6 рублей за 1 кг, морковь выросла в цене на 24% до 32,7 рублей за 1 кг, свекла - на 13% до 27,6 рублей за 1 кг.

По данным Росстата, в ноябре индекс потребительских цен вырос на 4,4%, напомнила замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Пищевые продукты подорожали на 6,2%, а плодоовощная продукция - на 12,4%, намного обогнав инфляцию.

«Причиной двузначного роста цен на овощи стали, прежде всего, природно-климатические условия: в этом году был неурожай картофеля в средней полосе России, - сказала эксперт. - К этому добавляется нехватка рабочей силы для его уборки: из-за пандемии в страну приехало значительно меньше трудовых мигрантов из Средней Азии».

Подорожание продуктов питания уже попало в фокус внимания руководства страны. Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 утра понедельника, дал поручение глава кабмина Михаил Мишустин.