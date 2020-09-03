В России и мире

В популярных зарубежных супермаркетах может появиться российская продукция

Российские компании могут начать изготавливать продукцию для иностранных торговых сетей под их собственными торговыми марками (СТМ). Такое сотрудничество способно существенно увеличить продовольственный экспорт России, сообщили в пресс-службе федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза. Организация разрабатывает возможные направления для развития российского экспорта, и это одно из ее предложений для бизнеса.

Ряду производителей не по силам выводить свою продукцию на внешние рынки самостоятельно, а новый канал продаж может им дать возможность достичь значимых результатов, пишет газета «Известия».

«Продажа товаров под СТМ для зарубежных сетей может стать одним из важных направлений развития российского аграрного экспорта. Поставки такой продукции отличают меньшие затраты, чем, например, ее вывод на новые рынки под собственным брендом компании. Это решение может стать актуальным для многих изготовителей, которые пока не готовы вкладывать существенные средства в продвижение продукции», - отметили в центре.

В «Агроэкспорте» уточнили, что товары под СТМ можно быстрее вывести на полки магазинов зарубежных сетей, чем продукцию под собственным брендом. Но конкретных сроков не назвали.