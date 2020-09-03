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Тренировки по эвакуации из торговых центров начнут проводить вместе с посетителями

Практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, например, в торговых центрах, будут проводить вместе с посетителями. Соответствующую норму устанавливают новые правила противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, пишет ТАСС.

«На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находившихся в здании, сооружении», - говорится в документе.

Ранее в тренировках должны были принимать участие только работники таких объектов.

Правила вводят и другие изменения. Теперь назначать ответственных за пожарную безопасность будет правом руководителя организации, а не его обязанностью, как сейчас. Также упразднено требование размещать на объектах таблички с номером телефона для вызова пожарных

В новых правилах уточнены обязанности граждан. В случае возникновения пожара или признаков горения в здании или помещении необходимо не только принять меры по эвакуации людей, но и «при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии». В данный момент в такой ситуации следует принимать только посильные меры по эвакуации людей.