В России и мире

В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России скончались рекордное количество пациентов с наличием коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за 10 декабря в стране с таким диагнозом скончались 613 человек.

Данный показатель является максимальным с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд датирован 2 декабря – 589 случаев. С 3 декабря в среднем данный показатель сохранялся в пределах 560 случаев за сутки.

Всего с весны от коронавируса скончались 45 893 человека. Выздоровели в общей сложности 2 059 840 человек, в том числе 26 171 пациент выписан из больниц за минувший день.

Количество случаев коронавируса в России за сутки выросло на 28 585 и достигло 2 597 711.

В стране проведены свыше 81,5 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе 543 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.