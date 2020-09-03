В России и мире

Онлайн-форум волонтеров проведет «Единая Россия» 14 декабря

Онлайн-форум волонтеров проведет «Единая Россия» 14 декабря, который соберет представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, участники мероприятия обсудят региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержку врачей и медицинских учреждений, находящихся на амбулаторном лечении граждан.

Речь также пойдет о перспективах развития добровольческой деятельности в ближайшие несколько месяцев. В режиме реального времени активисты из разных уголков страны расскажут и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются, просьбах граждан, обращающихся в волонтерские центры «Единой России».

В ходе форума озвучат меры, необходимые для организации полноценной работы волонтеров в регионах. Они касаются, в частности, повышения доступности лекарств, совершенствования образовательного процесса в период пандемии, страхования и других вопросов.