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Во Франции требуют посадить россиянина на 15 лет за драку на Евро-2016

Французская прокуратура потребовала 5 и 15 лет тюрьмы для двух россиян, обвиненных по делу о драке болельщиков после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе, пишут «Известия» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

Рассмотрение дела Ивкина и Косова, обвиняемых в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча и нанесении ему серьезных увечий, судом присяжных началось 7 декабря. В настоящее время россияне находятся в тюрьмах Марселя, их задержали по запросу французских властей в феврале 2018 года в Мюнхене.

Среди свидетелей со стороны защиты, чьи выступления были заявлены на заседании, фигурируют мать Косова, российский журналист, который тогда находился в Марселе, и организатор безопасности российских болельщиков во время ЧЕ-2016. Также выступить были должны британские и французские полицейские, эксперты, отметил адвокат Косова Алан Дюфло.

Один из обвиняемых признался, что толкнул и один раз ударил англичанина, который упал. При этом медицинская экспертиза показала, что травмы Бэйча были спровоцированы многочисленными ударами, а не падением. Причем некоторые из них нанесли болельщику с использованием неких предметов: металлические прутья, стул и так далее. Адвокат указал, что его подзащитный таких ударов своем оппоненту не наносил.

В свою очередь защитник Ивкина Жюльен Пиннели отмечал, что россиянин никогда не принадлежал к агрессивной группе болельщиков, не был хулиганом и является отцом семейства, не имевшим судимостей в России.

Кроме этого, Дюфло выразил уверенность, что Ивкина и Косова «хотят сделать ответственными за факты, которых они не совершали». По его мнению, суд должен обратить внимание на обстановку, царившую в тот день на площади в Марселе, где произошел конфликт. Там было две группы болельщиков - россияне и англичане, последние, как отметил юрист, бросались бутылками, стульями, но этого факта в деле нет.

Матч сборных России и Англии на чемпионате Европы - 2016, который прошел в Марселе 11 июня и завершился вничью 1:1, ознаменовался массовыми беспорядками и драками между английскими и российскими фанатами до начала встречи в центре города, а также после финального свистка на территории стадиона и за его пределами. Тогда 20 российских футбольных фанатов были депортированы, а трое россиян - Алексей Ерунов, Сергей Горбачев и Николай Морозов - в 2016 году по решению суда уже получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.