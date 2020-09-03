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Петербуржец обвинил женщин-трансгендеров в разбойном нападении после ночи любви

Петербуржец обвинил женщин-трансгендеров в разбойном нападении и самоуправстве. Как сообщает «Фонтанке», утром 11 декабря в полицию Приморского района позвонил петербуржец Максим и заявил, что его избили, забрали мобильный телефон и выставили из им же арендованной посуточно квартиры на Парашютной улице.

Пострадавший заявил на двух мужчин, точные данные которых ему неизвестны. Для звонка в полицию он одолжил телефон у прохожей. По словам женщины, с которой связалась «Фонтанка», он был в стрессовом, жутком состоянии.

По данным источников издания, к драматичной развязке в арендованной квартире привел интим-отдых. Пригласивший двух девушек мужчина жестоко разочаровался наутро, когда они признались ему в трансгендерности. Платить мужчина отказался, чем вызвал встречный гнев, сдобренный рукоприкладством. Девушки настаивали, что имеют право на коммерческую любовь и достойную оплату труда независимо от смены пола.