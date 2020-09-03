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В России и мире

Россия намерена искать полезные ископаемые на Луне

12.12.2020 12:41|ПсковКомментариев: 0

Российский космический комплекс «Нуклон» с ядерным двигателем, который сейчас находится на стадии разработки, может быть применен для поисков полезных ископаемых на Луне. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы портала госзакупок.

«Должны быть рассмотрены варианты съемки (в том числе радиолокационной) заданных районов Луны, обеспечивающей решение следующих задач (...) разведка полезных ископаемых Луны, в том числе криолитосферных ресурсов», — говорится в сообщении.

Также комплекс хотят использовать для картографирования поверхности, определения районов с подповерхностными пустотами и аномальной проводимостью, теплоемкостью и плотностью слоя выбора подходящих мест посадки и распределения стационарных станций, передает «Газета.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
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