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Армения заявила о наступлении армии Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Армении сообщило о возобновлении наступательных действий армии Азербайджана на юге Нагорного Карабаха, передает «Коммерсант».

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар—Хцаберд Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика)»,— говорится в сообщении военного ведомства. При этом в сообщении отмечается, что «подразделения Армии обороны предпринимают ответные действия».

Ранее в Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили, что азербайджанские военные в пятницу, 11 декабря, попытались напасть на пост Армии обороны НКР. В результате в перестрелке пострадали три человека.

Как отмечает издание, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно подписанному документу, Азербайджану перешли три района непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в которых не велись боевые действия, а также территории, взятые под контроль Баку во время конфликта.

Нагорно-Карабахская Республика не признана ни одной страной—членом ООН. Азербайджан считает регион своей территорией, Армения выступает против.