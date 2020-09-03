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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований, передает РИА Новости. Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта.

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту», — говорится в публикации.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.