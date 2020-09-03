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Высказывание депутата Никонова о Казахстане спровоцировало дипломатический скандал

Высказывание депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова на Первом канале спровоцировало дипломатический скандал.

Выступая в телеэфире, политик заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Как сообщает радио «Эхо Москвы», в связи с этим высказыванием министерство иностранных дел Казахстана вручило российскому представителю ноту протеста.

По словам замминистра иностранных дел Марата Сыздыкова, Казахстан ожидает «адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и недопущения их впредь».