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Британцев предупредили о нашествии миллионов крыс из-за закрытия пабов

12.12.2020 22:43|ПсковКомментариев: 0

Издание Mirror предупредило жителей Британии о нашествии миллионов крыс из-за закрытия пабов и ресторанов в стране.

Согласно данным СМИ, грызуны могут попытаться проникнуть в жилые дома также по причине наступающих холодов.

Специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей отметила, что мыши и крысы являются круглогодичной проблемой, поскольку они не впадают в спячку.

По ее словам, грызуны не упустят возможность найти теплое место.

Как отмечает Газета.ру, закрытие пабов и ресторанов в стране стало одной из мер британского правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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