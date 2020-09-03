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В России и мире

Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином

13.12.2020 10:05|ПсковКомментариев: 1

Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином. Как сообщает РБК, по версии газеты, это якобы произошло, пока оппозиционер был в коме в омской больнице. Туда, как пишет Times, проникли сотрудники российских спецслужб, которые предприняли еще одну атаку на Навального

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин. Статью с таким утверждением опубликовала британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в статье.

В материале подробно описывается возможная версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.

Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — пишет Times.

Газета сообщает, что сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили себе базу в кабинете главного врача.

Теги: #навальный
Источник: Псковская Лента Новостей
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