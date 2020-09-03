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Президент выразил соболезнования из-за смерти «голоса Кремля»

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, диктора Евгения Хорошевцева, который умер в воскресенье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.

Евгений Хорошевцев - российский актер, телеведущий, диктор, народный артист России. Родился 23 июля 1944 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений». С 1968 года - режиссер Всесоюзного радио. Вел праздничные демонстрации вместе с Юрием Левитаном. С 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президента РФ, с 2006 года - ведущий парадов Победы, также вел международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».