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В Германии закроют магазины и ограничат продажу алкоголя из-за COVID

В Германии закроют магазины и ограничат продажу алкоголя из-за COVID-19. Как сообщает РБК, ограничения будут введены до середины января. На Рождество власти намерены разрешить встречи до десяти человек (только родственники), а на новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания

Власти Германии вводят в стране с 16 декабря по 10 января жесткие ограничительные меры, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, передает Tagesschau.

«Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — сказала Меркель. По ее словам, частичной изоляции, которая действует на территории страны с начала ноября, «недостаточно».

«Существует срочная необходимость в действиях, и на этом основаны решения, которые были приняты сегодня», — отметила канцлер. Меркель заявила, что целью властей остается достижение показателя в 50 инфицированных на 100 тыс. жителей.

Канцлер сообщила, в Германии с 16 декабря закрываются магазины розничной торговли, кроме продуктовых и «реализующих товары повседневного пользования». Также не будут работать парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны. Будет запрещена продажа пиротехники. Продолжат работать банки, аптеки, почтовые отделения, АЗС, автомастерские, зоомагазины, киоски с прессой.

В указанный период будет запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах. Нарушители будут оштрафованы. Размер штрафа будет в каждом регионе свой. Бары, рестораны и другие гастрономические заведения останутся закрытыми для посещения, но по-прежнему можно будет заказывать еду и напитки домой или навынос.