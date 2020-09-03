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Российские миротворцы сообщили о стабилизации обстановки в Карабахе

После нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха обстановка в районе нормализовалась. Об этом сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает «Интерфакс».

«В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон», — сказал он.

Ранее Ереван сообщил, что в Гадрутском районе Карабаха произошло нападение на армянских военных, в результате которого три человека получили ранения. Инцидент также подтвердило Министерство обороны России. По версии Армении, нападение произошло со стороны Азербайджана, который, в свою очередь, обвиняет во всем Армению.

Позднее Минобороны России сообщило, что после подобные инциденты больше не повторялись и режим прекращения огня на линии соприкосновения соблюдается.

Военные действия в районе Нагорного Карабаха продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Режим прекращения огня удалось установить в ходе совместных переговоров глав России, Армении и Азербайджана. Для контроля за ситуацией Москва направила в зону конфликта около 2 тыс. миротворцев.